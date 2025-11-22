Bauarbeiten in Koblenz Warum die Mainzer Straße noch halb gesperrt ist 22.11.2025, 11:00 Uhr

i Die Mainzer Straße in Koblenz ist nur Richtung Süden befahrbar. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar. Doris Schneider

In den benachbarten Straßen in der Südlichen Vorstadt in Koblenz merkt man: Die halbseitige Sperrung der Mainzer Straße verursacht mehr Verkehr auf den anderen Strecken. Dabei sollte eigentlich zumindest ein Teil der Baustelle schon fertig sein.

Nur aus Richtung Stadtmitte kommend ist die Mainzer Straße in Koblenz, eine der Hauptverbindungen Richtung Süden, seit Monaten befahrbar. Die Gegenrichtung ist gesperrt: Die Anschlüsse der Grundstücks- und Straßenentwässerung werden erneuert. Eigentlich sollte ein Teilstück bis Ende Oktober fertig sein – doch die Sperrungen dauern an.







