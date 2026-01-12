Wartung und Seil-Erneuerung Warum die Koblenzer Seilbahn im Moment nicht fährt Doris Schneider 12.01.2026, 11:54 Uhr

i Das Foto von RZ-Leser Albert Borsch zeigt die Gondeln auf der Wiese am Festungsplateau. Wegen Wartungsarbeiten sind die Kabinen ausgehängt. Albert Borsch

Dass die Gondeln der Koblenzer Seilbahn im Januar und Februar stillstehen, ist nicht neu: Dann erfolgen die regelmäßigen Wartungsarbeiten, die für die Sicherheit unabdingbar sind. In diesem Jahr aber passiert mehr als nur Routine.

Noch bis zum 13. März stehen die Gondeln still, die Seilbahn über den Rhein ist in der Winterpause. In diesem Jahr ist diese länger und vor allem spektakulärer als sonst. Denn es stehen nicht nur die regulären Wartungsarbeiten an. Auch das Zugseil wird diesmal erneuert.







Artikel teilen

Artikel teilen