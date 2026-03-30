Koblenzer Wohngenossenschaft Warum die Häuser von „Modernes Wohnen“ so gut aussehen Wolfgang Lucke 30.03.2026, 07:00 Uhr

i In der Goldgrube ist die Zentrale von Modernes Wohnen angesiedelt. Wolfgang Lucke

40 Jahre lang wirkte Detlev Pilger bei Modernes Wohnen in Koblenz mit. Im Interview sprechen er, sein Nachfolger im Vorstand Benedikt Pistono sowie die hauptamtliche Vorständin Nadine Schmitz über Stärken und Besonderheiten der Genossenschaft.

Vor mehr als 100 Jahren wurde die Wohnungsbaugenossenschaft „Modernes Wohnen” in Koblenz gegründet, damals unter dem Namen „Beamten-Wohnungs-Verein“. Die Aufgabe: Wohnraum für die Mitglieder zu schaffen und zu verwalten. Zu Beginn dieses Jahres wechselte die Leitung.







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