40 Jahre lang wirkte Detlev Pilger bei Modernes Wohnen in Koblenz mit. Im Interview sprechen er, sein Nachfolger im Vorstand Benedikt Pistono sowie die hauptamtliche Vorständin Nadine Schmitz über Stärken und Besonderheiten der Genossenschaft.
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Vor mehr als 100 Jahren wurde die Wohnungsbaugenossenschaft „Modernes Wohnen” in Koblenz gegründet, damals unter dem Namen „Beamten-Wohnungs-Verein“. Die Aufgabe: Wohnraum für die Mitglieder zu schaffen und zu verwalten. Zu Beginn dieses Jahres wechselte die Leitung.