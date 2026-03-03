Wehrtechnik der Zukunft
Warum die Bundeswehr in Koblenz an Robo-Hunden forscht
Auch in der Bundeswehr sind Roboterhunde Bestandteil der Forschung zum Thema Robotik.
Ingo Beller

Wer an Forschung für die Bundeswehr denkt, denkt vielleicht an den neuesten Panzer. Die Wehrtechnische Dienststelle 41 forscht allerdings auch an Roboterhunden und selbstfahrenden Fahrzeugen. Was sich hinter den Toren in Metternich verbirgt.

Lesezeit 2 Minuten
Ganz versteckt ist die Einfahrt zur Wehrtechnischen Dienststelle 41 (WTD 41) im Stadtteil Metternich. Auf den ersten Blick erwartet man hier keine Bundeswehr-Einrichtung, so zwischen der Universität und direkt am Ufer der Mosel. Hinter den Toren der Dienststelle verbirgt sich eine von zwei Außenstellen der WTD 41.

