Moselstrecke Metternich–Güls Warum die B416 in Koblenz noch mal gesperrt wird Doris Schneider 31.07.2026, 10:00 Uhr

i Die Umleitungen werden noch einmal reaktiviert: In der ersten Augustwoche wird die B416 zwischen Metternich und Güls gesperrt. Autos, Lkw und Fahrradfahrer müssen andere Strecken fahren, die Busse fahren viele Haltestellen nicht an. Katrin Steinert/Archiv

Die Strecke an der Mosel zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Metternich und Güls ist saniert worden – jetzt wird sie noch einmal für Markierungsarbeiten gesperrt. Warum ist das nicht in einem Rutsch gemacht worden?

Die Bundesstraße an der Mosel zwischen Metternich und Güls wird noch einmal gesperrt – nachdem es Ende Juni/Anfang Juli hier Sanierungsarbeiten gegeben ha. Nun wird die B416 von Montag, 3. August, bis einschließlich Freitag, 7. August, erneut zwischen der Kurt-Schumacher- und der Eisenbahnbrücke gesperrt, für Markierungsarbeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen