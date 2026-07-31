Moselstrecke Metternich–Güls
Warum die B416 in Koblenz noch mal gesperrt wird
Die Umleitungen werden noch einmal reaktiviert: In der ersten Augustwoche wird die B416 zwischen Metternich und Güls gesperrt. A
Die Umleitungen werden noch einmal reaktiviert: In der ersten Augustwoche wird die B416 zwischen Metternich und Güls gesperrt. Autos, Lkw und Fahrradfahrer müssen andere Strecken fahren, die Busse fahren viele Haltestellen nicht an.
Katrin Steinert/Archiv

Die Strecke an der Mosel zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Metternich und Güls ist saniert worden – jetzt wird sie noch einmal für Markierungsarbeiten gesperrt. Warum ist das nicht in einem Rutsch gemacht worden?

Lesezeit 1 Minute
Die Bundesstraße an der Mosel zwischen Metternich und Güls wird noch einmal gesperrt – nachdem es Ende Juni/Anfang Juli hier Sanierungsarbeiten gegeben ha. Nun wird die B416 von Montag, 3. August, bis einschließlich Freitag, 7. August, erneut zwischen der Kurt-Schumacher- und der Eisenbahnbrücke gesperrt, für Markierungsarbeiten.
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