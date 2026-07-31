Die Strecke an der Mosel zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Metternich und Güls ist saniert worden – jetzt wird sie noch einmal für Markierungsarbeiten gesperrt. Warum ist das nicht in einem Rutsch gemacht worden?
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Die Bundesstraße an der Mosel zwischen Metternich und Güls wird noch einmal gesperrt – nachdem es Ende Juni/Anfang Juli hier Sanierungsarbeiten gegeben ha. Nun wird die B416 von Montag, 3. August, bis einschließlich Freitag, 7. August, erneut zwischen der Kurt-Schumacher- und der Eisenbahnbrücke gesperrt, für Markierungsarbeiten.