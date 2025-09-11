Dass der Tauschpavillon Koblenz in Pfaffendorf geräumt werden musste, hat etliche Menschen wütend gemacht. Doch wie so oft im Leben gibt es mehr als nur eine Seite der Geschichte. Wir berichten, was zur Schließung geführt hat.

Der Tauschpavillon in Pfaffendorf ist eine bekannte Anlaufstelle für Einheimische aus ganz Koblenz gewesen, doch seit einigen Wochen ist er verschwunden. Zurückgeblieben sind ein Metallgerippe und die Frage: Warum wurde das Angebot im Innenhof der evangelischen Hoffnungskirche geschlossen? Die Antworten darauf sind vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Etliche Koblenzer brachten ihre aussortierte, brauchbare Kleidung, Bücher und Haushaltsartikel gern hier hoch in die Ellingshohl 85. Marcel Officia, der direkt nebendran in der Bethesda-Außenwohngruppe lebt, betreute ihn. Vor neun Jahren hatte der 33-Jährige damit begonnen, aussortierte Dinge anderer Menschen weiterzugeben – anfangs mit einem Tisch oben an der Straße.

i Hier ein Bild aus vergangenen Zeiten: Der Tauschpavillon von Marcel Offizia bestand aus mehr als einem Pavillon, das Projekt wurde immer größer, die Menschen brachten immer mehr aussortierte Dinge in den Hof der Kirche. Udo Stanzlawski. Udo Stanzlawski/Fotografie/Koblenz

Mit den Jahren wuchs das Angebot: Der „Tauschpavillon Koblenz“ wurde schnell durch das gleichnamige Facebookprofil bekannt. Vor etwa drei Jahren zog Officia dann mit dem Pavillon in den Innenhof des Kirchenensembles um. Das Jugendhaus, die Kita mit Hort, das Gotteshaus und die Bethesda-Wohngruppe grenzen direkt daran.

Doch das, was gut begonnen hatte, endete unschön, und der Pavillon musste in den Sommerferien geräumt werden. Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf sah sich aus Sicherheits- und Brandschutzaspekten dazu gezwungen, das Tauschangebot zu schließen.

i Die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf, Bettina Rohrbach, führte in den vergangenen Jahren unzählige Gespräche mit dem Betreuer des Tauschpavillons. Fotostudio Reuther/Kirchengemeinde Pfaffendorf

Im Gespräch mit unserer Redaktion bittet Bettina Rohrbach um Verständnis, das man nicht über alle Hintergründe öffentlich sprechen kann. Die Pfarrerin der Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf musste sich viele Beschimpfungen zu dem Räumungsbeschluss in den sogenannten sozialen Netzwerken anhören. Sie berichtet von einem wahren „Shitstorm“, der sie persönlich, aber auch allgemein die Kirche als Institution traf.

Das hinterließ Spuren bei ihr. Denn letztlich war aus einer schönen und gut gemeinten Tauschidee ein Selbstläufer geworden, der zunehmend aus dem Ruder lief. „Irgendwann war es nicht mehr unser Innenhof und unsere Kirche“, erzählt Pfarrerin Rohrbach rückblickend.

i Dort, wo das Jugendhaus und die Kindertagesstätte an den Kirchhof angrenzen, stand der ausufernde Pavillon, der zunehmend zur Aufenthaltsstätte für allerlei Menschen wurde, die dort ihre Zeit verbrachten, rauchten und einige auch Alkohol tranken, erzählt die Pfarrerin. Marcel Officia

Immer mehr Menschen kamen mit ihren Sachen, auch sperrigen Dingen, die sie loswerden wollten, befuhren mit ihren Autos den Innenhof, sodass die Kirchengemeinde Poller errichten ließ. „Das war auch wegen der Kita gefährlich mit den Autos“, sagt die Pfarrerin.

Zudem wurde der Pavillon zunehmend zu einem Treffpunkt für Menschen, die dort viel Zeit verbrachten, auch rauchten und Alkohol tranken. „Das war für die Kita-Kinder nicht gut, die nebenan draußen spielten“, sagt Bettina Rohrbach.

i So sieht der Innenhof der Kirche heute in der Ecke aus, wo der Tauschpavillon jahrelang stand. Katrin Steinert

Es habe viele Gespräche mit Marcel Officia gegeben, der ein „wirklich netter und kluger Mann ist“, sagt Rohrbach. Für Außenstehende wirkte es aber so, dass ihm die ganze Sache entglitt. So war es aus Sicht der Kirche auch ein Stück weit helfend, dass die Feuerwehr bei einer Begehung die Reißleine zog. „Uns wurde klipp und klar gesagt: Entweder wir regeln die Räumung, oder es kommt ein offizielles Schreiben“, betont Bettina Rohrbach. Denn: Der Pavillon, der an viele Gebäude grenzte, enthielt lauter brennbares Material wie Kleidung und Bücher.

So beschloss das Presbyterium einstimmig mit seinen 18 Mitgliedern, dass der Pavillon in den Sommerferien geräumt werden muss. „Wir haben drei Container bestellt, die uns mit der Entsorgung fast 2000 Euro gekostet haben“, sagt Rohrbach, die weiß, wie schwer der Schritt für Marcel Officia war. Denn der Bewohner der Außenwohngruppe Bethesda hatte in dem Tauschpavillon eine Freizeitbeschäftigung gefunden, der er rund um die Uhr nachging.

i Drei Container bestellte die Kirchengemeinde für die Räumung des Pavillons. Die Secondhandwaren flogen in den Müll. Samt Ensorgung zahlt die Kirchengemeinde etwa 2000 Euro dafür. Marcel Officia

Für den 33-Jährigen war es dann auch ein Schock, als ihm die Pfarrerin mit einem Team aus Sozialbetreuer und Einrichtungschef den Beschluss mitteilte. Marcel Officia sagt: „Ich war die ersten Tage total traurig.“

Nachhaltigkeit sei das, was ihn damals auf die Idee brachte, eine Tauschstelle einzurichten. „Die Leute werfen so viel weg, und man kann anderen Menschen damit helfen.“ Und er sagt stolz: „Bei mir gab es fast alles.“ Auch Foodsharing gab es anfangs. Aber das wurde vor zwei oder drei Jahren untersagt, weil es keinen geeigneten Schrank mehr für die Sachen gab, und Ungeziefer sowie Gesundheitsaspekte gegen eine private Lagerung sprachen.

i Hier geht es von der Straße über Treppen vorbei an der Außenwohngruppe Bethesda (rechts) runter in den Hof der Hoffnungskirche, die links im Bild ist. Rechts hinter dem Wohnheim ist der Ort, wo der Tauschpavillon Pfaffendorf stand. Katrin Steinert

Wie er nun seine Tage ohne Tauschpavillon verbringt? Der Mainz-05-Fan kriegt die Zeit schon rum, erzählt er. „Ich könnte auch Arbeitstherapieangebote besuchen, aber das ist nichts für mich.“ Und immerhin herrscht nach wie vor ein Kommen und Gehen im Kirchenhof. Da finden sich immer Menschen, mit denen er sich austauschen kann, unter anderem spielen auch die Kleinen wieder Fußball im Hof. Pfarrerin Rohrbach sagt: „Der Hof ist seit jeher ein Zentrum der Kommunikation und Begegnung, und jetzt ist er auch wieder ein Zuhause für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.“