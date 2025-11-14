Augusta-Anlagen in Koblenz Warum der neue Weg am Rhein schon wieder repariert wird 14.11.2025, 11:06 Uhr

i An zwei Stellen ist der erst zweieinhalb Jahre alte Weg am Rhein in Koblenz geöffnet worden, weil es Schäden gibt. Doris Schneider

Der Spazierweg am Rhein in Koblenz ist erst vor gut zwei Jahren neu gemacht worden, warum gibt es da schon wieder Baustellen? Das werden sich viele Spaziergänger fragen. Die Antwort: Es gibt Probleme mit den erfolgten Sanierungsarbeiten.

Mit großem Aufwand, viel Zeit und Geld ist in den Jahren 2022/23 ein Teilstück des Spazierweges in den Koblenzer Rheinanlagen erneuert worden. Doch jetzt ist das Pflaster stellenweise wieder entfernt worden, eine neue Baustelle steht an.„Der neue Weg entlang der Platanen zwischen dem Kaiserin-Augusta-Denkmal und der Lennéstraße muss nachgebessert werden“, erklärt die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen