Initiator erklärt Hintergrund Warum der Koblenzer Marathon nur als halber zurückkommt Matthias Kolk 28.07.2026, 16:00 Uhr

i Am Deutschen Eck soll der neue VR Bank Halbmarathon am 18. April 2027 starten und enden. Matthias Kolk

42,2 Kilometer wird am 18. April 2027 in Koblenz niemand laufen. Warum der VR Bank Halbmarathon vorerst keine volle Marathondistanz im Repertoire hat, erklärt Initiator Markus Rönsch unserer Redaktion.

Im April 2027 soll nach Jahren erstmals wieder ein Marathon in Koblenz stattfinden, genauer gesagt ein Halbmarathon. Denn die Königsdisziplin über 42,2 Kilometer wird es bei der Erstauflage des VR Bank Halbmarathons nicht geben. Warum, das erklärte Organisator Markus Rönsch unserer Redaktion genauer.







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