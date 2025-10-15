Hoch auf die Koblenzer Festung Warum der Festungsaufzug jetzt auf neuen Seilen läuft 15.10.2025, 14:00 Uhr

i Der Aufzug fährt vom Tal zur Festung Ehrenbreitstein hoch. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Wenn man zur Festung Ehrenbreitstein weit über Koblenz kommen will, kann man sich an zwei Stellen von Seilen ziehen lassen: Außer der Seilbahn gibt es auch den Schrägaufzug. Damit der weiter sicher läuft, sind jetzt die Seile ausgetauscht worden.

Vor Kurzem war der Festungsaufzug für ein paar Tage außer Betrieb. Denn die Seile mussten ausgetauscht werden, berichtet Tina Rudolph, eine der Pressesprecherinnen der Koveb, zu der der Schrägaufzug gehört. 2000 Meter neue Stahlseile sind eingezogen worden, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung, die Koveb investiere in umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen.







