Neue Ergo-Praxis in Koblenz Warum der „Bewegungsraum“ auf Inklusion setzt Alexander Thieme-Garmann 09.06.2026, 08:54 Uhr

i Frank Heinzen (rechts) freut sich, in einem inklusiven Team zu arbeiten. Zu diesem gehören auch (von links) Vanessa Kühn, Jule Heinzen und Christiane Schmitt. Alexander Thieme-Garmann

Die Koblenzer Löhrstraße unterliegt einem ständigen Wandel. Vor Kurzem hat dort eine inklusive Ergotherapiepraxis eröffnet. Sie zeigt, dass Menschen, die Förderschulen besuchen, nicht zwingend danach in einer Behindertenwerkstatt arbeiten müssen.

Vor Kurzem hat mit dem „Bewegungsraum“ eine ergotherapeutische Praxis in der Innenstadt eröffnet. Sie liegt an der Löhrstraße, der Haupteinkaufsmeile von Koblenz. Wir haben mit Inhaber Frank Heinzen über seine Philosophie eines Inklusionsbetriebs gesprochen.







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