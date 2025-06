Radreisen ist total in. Wenn man allerdings eine Panne hat, ist der Spaß schnell vorbei. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) bietet Service-Stationen an, an denen man sich selbst helfen kann. Warum er das tut und wo man die Angebote findet.

Der ADAC baut seine Dienstleistungen für Fahrradfahrer weiter aus. Laut Pressemitteilung des Klubs werden nun nach den beiden ersten ADAC-Radservice-Stationen in Koblenz (Winninger Straße) und St. Goarshausen (Bahnhofstraße) weitere zehn Stationen in der Region gebaut.

Aktuell werden Anlagen in Braubach (Untere Gartenstraße/B42 am Campingplatz), Emmelshausen (Simmerner Straße), auf der Loreley und in Rossbach (Wiedhalle) installiert, die Ende Juni in Betrieb gehen sollen. Darüber hinaus werden weitere Stationen in Hatzenport, Montabaur, am Nürburgring, in Trier, Wilmenrod sowie zwischen Bingen und Ingelheim errichtet. Damit betreibt der ADAC in Rheinland-Pfalz insgesamt 24 Radservice-Stationen.

Das passende Werkzeug

Die ADAC-Radservice-Stationen ermöglichen kleinere Reparaturen am Fahrrad, Kinderwagen, E-Roller oder auch am Rollstuhl. Dazu sind die Reparatursäulen mit allerhand Werkzeug ausgestattet: von der Fußluftpumpe inklusive Manometer über Reifenheber bis hin zu verschiedenen Werkzeugschlüsseln. Die Stationen sind rund um die Uhr nutzbar, teilt der ADAC mit. Weitere Stationen an beliebten Radwegen in Rheinland-Pfalz sind in Planung.

In Koblenz wurden die Services nun um eine Lademöglichkeit für E-Bikes erweitert. Vor der ADAC-Geschäftsstelle (Viktoriastraße 15) können Radreisende ihr E-Bike ab sofort rund um die Uhr mit eigenem Ladekabel aufladen und Fahrrad-Zubehör sicher in Schließfächern verstauen.

Im Jahr 2024 unternahmen rund 3,6 Millionen Deutsche eine Radreise mit mindestens drei Übernachtungen

„Wir als ADAC verstehen uns als Mobilitätsdienstleister für alle. Der Radverkehr ist ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Mobilität und ergänzt andere Verkehrsmittel sinnvoll“, sagt Peter König, Vorstand Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein, laut der Pressemeldung. „Deshalb erweitern wir kontinuierlich unsere Services rund ums Fahrrad, um zur Verkehrssicherheit und zur Attraktivität des Radverkehrs in Rheinland-Pfalz beizutragen.“

Der Fahrradtourismus gewinnt in Deutschland stetig an Bedeutung, sowohl touristisch als auch wirtschaftlich. Im Jahr 2024 unternahmen rund 3,6 Millionen Deutsche eine Radreise mit mindestens drei Übernachtungen.

Alle Informationen zu den bundesweiten ADAC Radservice-Stationen sind unter www.radservice-station.de abrufbar. Sollte die Reparatur vor Ort nicht gelingen, dann können Radfahrende sich an die ADAC-Fahrrad-Pannenhilfe unter Tel. 089/20204000 wenden.