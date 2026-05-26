Mal eben schnell die Bundesstraße so verbreitern, dass ein Fuß- und Radweg daneben passt – so einfach ist das entlang der Mosel bei Koblenz nicht. Aufwendige Baustellentechnik führt nun auch zu einer leichten Verzögerung. Was genau hier passiert.
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Die Baustelle auf der B49 bleibt nun doch ein wenig länger, unter anderem „zusätzliche Sicherungsmaßnahmen“ haben dies nötig gemacht, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Dies betrifft vor allem die Arbeiten zur Sicherung der uferseitigen Bauwerke (Kolkschutz) im Bereich des Prallhangs vor Lay, berichtet Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim LBM auf Nachfrage unserer Redaktion.