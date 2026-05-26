Extrem aufwendige Arbeiten
Warum der Ausbau der B49 in Koblenz nun länger dauert
Im Rahmen des Ausbaues der B49 mit Radweg wird zurzeit ein modernes Füllstabgeländer mit Stahlseilsicherung montiert. Das Geländ
Im Rahmen des Ausbaues der B49 mit Radweg wird zurzeit ein modernes Füllstabgeländer mit Stahlseilsicherung montiert. Das Geländer ersetzt die bisherige fast 100 Jahre alte Absturzsicherung am Moselufer.
Erwin Siebenborn

Mal eben schnell die Bundesstraße so verbreitern, dass ein Fuß- und Radweg daneben passt – so einfach ist das entlang der Mosel bei Koblenz nicht. Aufwendige Baustellentechnik führt nun auch zu einer leichten Verzögerung. Was genau hier passiert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Baustelle auf der B49 bleibt nun doch ein wenig länger, unter anderem „zusätzliche Sicherungsmaßnahmen“ haben dies nötig gemacht, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Dies betrifft vor allem die Arbeiten zur Sicherung der uferseitigen Bauwerke (Kolkschutz) im Bereich des Prallhangs vor Lay, berichtet Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim LBM auf Nachfrage unserer Redaktion.

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