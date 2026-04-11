Sicherheit in Koblenz Warum das Restaurant auf der Festung verhüllt ist Doris Schneider 11.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Haus, in dem das Restaurant Casino oben in der Festung Ehrenbreitstein ist, ist derzeit verhüllt. Doris Schneider

War Christo in Koblenz? Oder eher sein Erbe? Zumindest sieht das Gebäude oben auf dem großen Platz der Festung Ehrenbreitstein so aus: Es ist verhüllt und strahlt in der Sonne. Was ist hier los?

Vom Oberen Schlosshof der Festung hat man einen wunderbaren Blick aufs Deutsche Eck und die Stadt – und neuerdings auf ein verhülltes Gebäude, in dem das Restaurant Casino ist. Doch die Verhüllung hat einen ernsten Hintergrund. „Im Zuge von Bauwerkskontrollen auf der Festung Ehrenbreitstein im März 2026 wurden an der Oberen Terrassenbatterie (Restaurant Casino) Schäden an Putzflächen und Natursteinfriesen festgestellt“, erklärt Michael Mrosek, ...







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