Hunde-Event in Waldesch
Warum das Dackelrennen dieses Jahr im Sommer ist
Das fünfte Dackelrennen steht in Waldesch an.
Das fünfte Dackelrennen steht in Waldesch an.
Mirco Klein

Die Dackel sind los! In Waldesch rennen am Sonntag wieder kleine Hunde jeglicher Art und jeglichen Alters über die Rennstrecke. Die Organisatoren haben ein paar Änderungen vorgenommen.

Lesezeit 2 Minuten
Auf die Dackel, fertig, los! Am Sonntag rennen wieder die kleinen Hunde mit den kurzen Beinen in Waldesch um die Wette. Üblicherweise findet das Spektakel im Herbst statt, doch in diesem Jahr fällt der Termin auf den 9. August. Das Datum wurde nicht bewusst gewählt, sondern war den Umständen geschuldet: „Im Herbst waren jegliche Termine an der Grillhütte, wo das Dackelrennen stattfindet, schon ausgebucht“, erklärt Mario Specht.
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