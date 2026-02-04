Kritik am Stadtvorstand Warum darf in Koblenz doch früher plakatiert werden? Matthias Kolk

Peter Meuer 04.02.2026, 17:45 Uhr

i Wahlplakate hängen vor der Bundestagswahl 2025 in der Oberen Löhr in Koblenz. Bald darf in Koblenz für die anstehende Landtagswahl plakatiert werden. Matthias Kolk (Archiv)

Eigentlich sollten Parteien in Koblenz ab Freitag, 17 Uhr, Wahlplakate aufhängen dürfen. Doch die Stadt hat den Beginn kurzfristig vorverlegt. Die FDP reagiert darauf mit Unverständnis und Kritik. Wie die Stadt die Entscheidung begründet.

Die FDP in Koblenz ist sauer: Fünf Tage, bevor die Parteien am Freitag mit dem Aufhängen von Wahlplakaten für die Landtagswahl am 22. März starten dürfen, hat der Stadtvorstand den Plakatierungsbeginn von 17 Uhr auf 15.30 Uhr vorverlegt. Vertreter der FDP sehen vor allem in der Kurzfristigkeit ein Riesenproblem.







