Ab 24. Oktober in Löhrstraße Warum Butlers in die Koblenzer Innenstadt zurückkehrt 13.10.2025, 11:47 Uhr

i Blumenvasen, Geschirr und Dekoartikel gehören zum Sortiment von Butlers. Butlers

Wohnideen und vor allem Dekoartikel bietet Butlers schon bald in der Löhrstraße an und kehrt nach mehr als acht Jahren nach Koblenz zurück. Warum es dazu kommt, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens.

Am 24. Oktober eröffnet die Wohndeko-Kette Butlers eine Filiale in der Koblenzer Löhrstraße. Es ist schon das zweite Mal, dass das Unternehmen hier ansässig wird. Warum Butlers 2017 aus Koblenz verschwand und nun wieder zurückkehrt, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen