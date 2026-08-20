Pinker Oktober in Koblenz Warum baumeln BHs an Wäscheleinen in der Stadt? Doris Schneider 20.08.2026, 06:00 Uhr

i Tausende BHs haben Frauen aus ganz Deutschland schon vergangenes Jahr für die Aktion in der Koblenzer Altstadt gespendet. So wird auf das Tabuthema Brustkrebs und auf die oft überlebenswichtige Früherkennung aufmerksam gemacht. Klaus Breitkreutz

Fast jeder kennt eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist. Und dennoch ist es ein Tabuthema, bleibt im Verborgenen. Nicht in Koblenz – und schon gar nicht im Aktionsmonat Oktober. Der wird pink.

Der Oktober wird wieder zum Pink-Monat: Verschiedene Gruppen und Institutionen in Koblenz arbeiten wieder Hand in Hand, um in diesem Monat auf die Themen Brustkrebs und Prävention hinzuweisen. Wie schon 2025 werden wieder unzählige pink- und rosafarbene BHs (und viele schwarze, die an die betroffenen Frauen erinnern) an Wäscheleinen über der Altstadt baumeln.







Artikel teilen

Artikel teilen