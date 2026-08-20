Fast jeder kennt eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist. Und dennoch ist es ein Tabuthema, bleibt im Verborgenen. Nicht in Koblenz – und schon gar nicht im Aktionsmonat Oktober. Der wird pink.
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Der Oktober wird wieder zum Pink-Monat: Verschiedene Gruppen und Institutionen in Koblenz arbeiten wieder Hand in Hand, um in diesem Monat auf die Themen Brustkrebs und Prävention hinzuweisen. Wie schon 2025 werden wieder unzählige pink- und rosafarbene BHs (und viele schwarze, die an die betroffenen Frauen erinnern) an Wäscheleinen über der Altstadt baumeln.