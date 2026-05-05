Vor Finale kommt der Showdown Warum Abii aus Koblenz bei DSDS noch mal zittern muss Annika Wilhelm 05.05.2026, 16:00 Uhr

i Abii Faizan ist im Finale von DSDS. Vorher muss er sich noch einmal im Showdown beweisen. RTL / Stefan Gregorowius

Abii ist einer von fünf Finalisten von DSDS. Allerdings muss er sich noch im Showdown beweisen, denn nur die besten Vier dürfen ihren eigenen Song singen. Seine Familie verrät, wie es ihm damit geht.

Stolz wie Oskar, so könnte man Abdul „Abii“ Faizan beschreiben. Der Koblenzer hat es ins Finale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geschafft. Allerdings gibt es noch eine Herausforderung, die er vorher bewältigen muss. Denn wie ihm in der letzten Folge der dazugehörigen Reality-Show mitgeteilt wurde, muss er am Samstag in den Showdown.







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