Erster IG-Metall-Sternmarsch Warnstreik in Koblenz: „Gott ist ein Metaller“ Wolfgang Lucke 02.11.2026, 16:09 Uhr

i „Gott ist ein Metaller“, sagt Ali Yener (mitte). Der Koblenzer IG-Metall-Chef läuft beim Sternmarsch mit. Ingo Beller

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie haben Koblenzer Beschäftigte ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie marschierten auf Geheiß der IG Metall zu Hunderten durchs Industriegebiet. Es könnte ein heißer Herbst werden. Auch für Koblenz.

Fünf Prozent Lohnsteigerung, Standortsicherung, Zukunftsperspektive und Gewinnbeteiligung: Das sind die Hauptforderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde. Zur Bekräftigung dieser Forderungen begann in Koblenz am Montagvormittag ein großer Warnstreik durchs Kesselheimer Industriegebiet.







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