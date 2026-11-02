Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie haben Koblenzer Beschäftigte ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie marschierten auf Geheiß der IG Metall zu Hunderten durchs Industriegebiet. Es könnte ein heißer Herbst werden. Auch für Koblenz.
Lesezeit 3 Minuten
Fünf Prozent Lohnsteigerung, Standortsicherung, Zukunftsperspektive und Gewinnbeteiligung: Das sind die Hauptforderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde. Zur Bekräftigung dieser Forderungen begann in Koblenz am Montagvormittag ein großer Warnstreik durchs Kesselheimer Industriegebiet.