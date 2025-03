In Köln hat der Koblenzer Wolfgang Braun eine Gruppe Ehrenamtlicher beobachtet, die mit dem Bollerwagen warme Suppe an Obdachlose verteilt haben. „Das müsste doch auch hier bei uns gehen“, ist der 72-Jährige überzeugt. Nun sucht er noch ein paar Mitstreiter.

Braun ist Vorsitzender des Fördervereins der Koblenzer Schachtel, die neben Streetwork auch das Wohnungslosenrestaurant Mampf am Fuß der Balduinbrücke auf der Lützeler Seite unterhält. Hier können sich Menschen aufhalten, günstig essen und Kaffee trinken, werden von Sozialarbeitern betreut.

i Wolfgang Braun vor dem Mampf, dem Wohnungslosen-Restaurant in Lützel. Doris Schneider

„Samstags bekommen wir von verschiedenen Gruppen und Firmen kostenloses Essen“, sagt der Lützeler. In der Regel ist das ein warmer Eintopf mit Würstchen oder Ähnlichem. „Viele kommen zum Essen ins Mampf“, berichtet Braun. „Aber wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich da auch noch ganz viele Menschen sitzen, die um Essen bitten.“

Seine Idee ist nun: Eine warme Suppe würde den meisten Menschen nutzen, auch wenn sie ab und zu von Passanten mal ein Brötchen zugesteckt bekommen. „Was Warmes ist da doch noch besser. Und wenn man sich drauf verlassen kann, dass einer was bringt, ist es auch super.“

Essen ist in der Regel genug aus den Spenden da. „Die Idee ist nun, dass wir genügend Ehrenamtliche finden, die an Samstagen das Essen in der Stadt verteilen.“ Es könnte um 11 Uhr im Mampf abgeholt werden. Thermobehälter gibt es aus dem Kältebus, sie können genutzt werden, einen Bollerwagen oder Ähnliches würde man schon auftreiben.

Ein Team steht schon fest: Menschen aus der Tahir-Moschee bringen ohnehin an einem Samstag im Monat das Essen fürs Mampf und haben sich bereit erklärt, an diesem Tag auch mit einem Wagen durch die Stadt zu ziehen.

„Wenn sich das herumspricht, kommen die Leute auch regelmäßig, um Suppe zu bekommen.“

Wolfgang Braun ist überzeugt, dass die Hilfe angenommen wird.

Andere Teams können aus Freiwilligen gebildet werden, ein paar haben sich schon gefunden. Zu ein paar anderen Gruppen, die häufiger samstags in der Stadt am Bahnhof oder an der Herz-Jesu-Kirche für Wohnungslose präsent sind, nimmt Wolfgang Braun Kontakt auf, damit man da an einem Strang ziehen kann.

„Wenn sich das herumspricht, kommen die Leute auch regelmäßig, um Suppe zu bekommen“, ist Braun überzeugt. Das läuft beim Kältebus ebenso, der normalerweise dienstags und donnerstags in den Wintermonaten mehrere Stellen in der Stadt anfährt.

Wer Interesse hat, sich in einem Samstagsteam zu engagieren, kann sich per Telefon an die Schachtel wenden, Tel. 0261/16992, oder per E-Mail an dieschachtelev@web.de