Ziel: Schwarzwild dezimieren Waren Wildschweinjagden in Koblenz erfolgreich? Doris Schneider 17.12.2025, 09:33 Uhr

i Wildschweine sind auch nah an den Wohngebieten in Koblenz unterwegs - allemal dort, wo sie an Wälder grenzen, wie vielfach auf der rechten Rheinseite. Lino Mirgeler. dpa

Vor ein paar Wochen sind Wildschweine vor allem auf der rechten Rheinseite bis an die Wohnhäuser herangekommen, viele Menschen fühlen sich unsicher, wenn sie im Dunkeln das Haus verlassen. Jagden sollten Erleichterung bringen. Waren sie erfolgreich?

Viele Waldteile auf der rechten Koblenzer Rheinseite durfte man am letzten Novemberwochenende nicht betreten, und in den dortigen Höhenstadtteilen waren überall Schüsse zu hören: Um die Wildschweinpopulation einzudämmen, wurden Drückjagden veranstaltet.







