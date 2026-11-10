Schwerverletzter am Altlöhrtor War Gewalttat in Koblenz ein versuchtes Tötungsdelikt? Jan Lindner 10.11.2026, 15:59 Uhr

i Auf dem obersten Parkdeck am Koblenzer Altlöhrtor ist ein 18-Jähriger Mitte Oktober schwer verletzt worden. Doris Schneider

Mitte Oktober ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Nun kann die Kriminalpolizei offenbar einen Ermittlungserfolg vorweisen.

Es war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden. Am Ende ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Seit diesem Abend des 17. Oktober ermittelt die Kriminalpolizei – und kann nun offenbar einen ersten Erfolg vorweisen.







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