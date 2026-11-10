Mitte Oktober ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Nun kann die Kriminalpolizei offenbar einen Ermittlungserfolg vorweisen.
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Es war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden. Am Ende ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Seit diesem Abend des 17. Oktober ermittelt die Kriminalpolizei – und kann nun offenbar einen ersten Erfolg vorweisen.