Schwerverletzter am Altlöhrtor
War Gewalttat in Koblenz ein versuchtes Tötungsdelikt?
Auf dem obersten Parkdeck am Koblenzer Altlöhrtor ist ein 18-Jähriger Mitte Oktober schwer verletzt worden.
Auf dem obersten Parkdeck am Koblenzer Altlöhrtor ist ein 18-Jähriger Mitte Oktober schwer verletzt worden.
Doris Schneider

Mitte Oktober ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Nun kann die Kriminalpolizei offenbar einen Ermittlungserfolg vorweisen. 

Lesezeit 1 Minute
Es war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden. Am Ende ist ein 18-Jähriger im Parkhaus am Koblenzer Altlöhrtor durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Seit diesem Abend des 17. Oktober ermittelt die Kriminalpolizei – und kann nun offenbar einen ersten Erfolg vorweisen.
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