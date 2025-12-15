Wann werden Wertstoffcontainer in Rübenach aufgestellt?

Das Neubaugebiet „In der Grünwies“, das an der Aachener Straße im Koblenzer Stadtteil Rübenach liegt, bekommt eine Wertstoffcontaineranlage direkt an der Straße. Das gefällt nicht jedem. Ob es Umplanungen gibt und wie der Zeitplan aussieht.
Die Bauarbeiten für den neuen Spielplatz im Koblenzer Stadtteil Rübenach haben begonnen. Genau dort an der Aachener Straße, wo die Zufahrt zum Wohngebiet „In der Grünwies“ liegt, werden auch irgendwann neue Wertstoffcontainer als Unterflurbehälter aufgestellt.