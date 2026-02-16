Baustelle Hüberlingsweg/JVA Wann sind Sanierungsarbeiten endlich erledigt? 16.02.2026, 10:00 Uhr

i Die Karthäuser Stephan Wefelscheid (Landtagsabgeordenter und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat) und Edgar Kühlenthal (Mitglied des Stadtrats) erleben an der Baustelle Hüberlingsweg/JVA die Behinderung aller Verkehrsarten. Gudrun Kühlenthal

Zum Stand der Bauarbeiten im Hüberlingsweg beziehungsweise an der JVA fragen die beiden Freien Wähler Stephan Wefelscheid und Edgar Kühlenthal bei Land und Stadt nach.

Seit Jahren beeinträchtigt eine Baumaßnahme an der JVA Koblenz den Verkehr am Hüberlingsweg stark. Diese Beeinträchtigung betrifft sämtliche Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer oder ÖPNV. Dieser Zustand werde seit Langem von den Bewohnern der Karthause und Nutzern des Verkehrsweges bemängelt, insbesondere da nur wenig Informationen zur Dauer der Maßnahme vorliegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Koblenzer ...







Artikel teilen

Artikel teilen