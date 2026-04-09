Koblenzer Wasserspielplatz
Wann plätschert es wieder am Deutschen Eck?
Noch ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck umzäunt, doch in diesem Jahr soll die beliebte Kinderattraktion wieder ihren Betr
Noch ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck umzäunt, doch in diesem Jahr soll die beliebte Kinderattraktion wieder ihren Betrieb aufnehmen.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Noch steht ein Bauzaun um die beliebte Kinderattraktion nahe dem Deutschen Eck. Laut Stadt soll der Wasserspielplatz nach Wartungsarbeiten Ende April wieder in Betrieb gehen.

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Koblenz. Seit Ende März ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz wieder mit einem Bauzaun abgesperrt, denn die Vorbereitungen für die neue Saison haben begonnen. Derzeit werden alle Fugen auf der versiegelten Fläche des Wasserspielplatzes erneuert.

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