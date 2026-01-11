Wann kommt wieder eine Poststelle nach Rübenach?

Das Rübenacher Lädchen und mit ihm die stark frequentierte Poststelle sind bereits seit zwei Jahren geschlossen – und genauso lang sucht die Post schon einen neuen Partner in dem Koblenzer Stadtteil. Wir haben nachgehört, was sich in der Sache tut.
Eben mal schnell zur Post – das ist im Koblenzer Stadtteil Rübenach schon lang nicht mehr möglich. Zwar gibt es in der Blumeninsel einen Hermes-Shop, und Perscheids Hofladen wickelt zudem DHL-Pakete ab. Aber vielen im Ort fehlt ein Rundum-Post-Service, wie er bis Anfang 2024 im Rübenacher Lädchen angeboten wurde.