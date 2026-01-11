Lücke im Koblenzer Stadtteil Wann kommt wieder eine Poststelle nach Rübenach? Katrin Steinert 11.01.2026, 10:08 Uhr

i An der Aachener Straße im Koblenzer Stadtteil Rübenach liegen einige Geschäfte, bis vor zwei Jahren gab es hier auch noch eine Poststelle. Katrin Steinert

Das Rübenacher Lädchen und mit ihm die stark frequentierte Poststelle sind bereits seit zwei Jahren geschlossen – und genauso lang sucht die Post schon einen neuen Partner in dem Koblenzer Stadtteil. Wir haben nachgehört, was sich in der Sache tut.

Eben mal schnell zur Post – das ist im Koblenzer Stadtteil Rübenach schon lang nicht mehr möglich. Zwar gibt es in der Blumeninsel einen Hermes-Shop, und Perscheids Hofladen wickelt zudem DHL-Pakete ab. Aber vielen im Ort fehlt ein Rundum-Post-Service, wie er bis Anfang 2024 im Rübenacher Lädchen angeboten wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen