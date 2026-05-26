Baubeginn sollte 2020 sein Wann kommt die Fischtreppe Lehmen? Annika Wilhelm 26.05.2026, 11:23 Uhr

i An der Staustufe in Lehmen soll eine neue Fischtreppe entstehen. David Ditzer

Eigentlich sollte mit dem Bau einer neuen Fischtreppe bei Lehmen schon 2020 begonnen werden. Ursprünglich war der Baubeginn sogar schon mal für 2018 geplant. Daraus wurde allerdings nichts. Wie sieht es diesmal aus?

Die Arbeiten für die Fischtreppe in Lehmen haben begonnen – jedenfalls die vorbereitenden Bauarbeiten. Hier werden derzeit Wege ertüchtigt, damit ein schweres Bohrgerät hergebracht werden kann. Erforderliche Testbohrungen stehen nämlich an. Dabei hätte die komplette Fischwechselanlage schon im Jahr 2020 errichtet werden sollen, ursprünglich war der Baubeginn sogar schon mal für 2018 angesetzt.







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