Rundweg bis nach Koblenz Wann kommt der Moselradweg zwischen Dieblich und Lay? Annika Wilhelm 28.04.2026, 10:31 Uhr

i Zwischen Dieblich und Lay gibt es keinen ausgebauten Radweg. Für Radfahrer ist diese Strecke besonders gefährlich, wie etwa hier am Kondertal. Die Gemeinde Dieblich wünscht sich, dass hier ein Moselradweg erschlossen wird. Ingo Beller

Der Radweg zwischen Moselweiß und Lay ist gerade in aller Munde, doch wie sieht’s eigentlich in Richtung Dieblich aus? Dort fühlt man sich abgehangen vom Radverkehr.

Der Radweg zwischen Moselweiß und Lay wird gerade neu gestaltet, doch auch moselabwärts gibt es Bestrebungen: So wünscht sich die Gemeinde Dieblich ebenfalls Anschluss, nicht nur an Lay, sondern auch in Richtung Niederfell. Trotz vieler Bemühungen tut sich hier wenig – in Dieblich fühlt man sich abgehangen vom Radnetzwerk entlang der B49.







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