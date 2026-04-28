Der Radweg zwischen Moselweiß und Lay ist gerade in aller Munde, doch wie sieht’s eigentlich in Richtung Dieblich aus? Dort fühlt man sich abgehangen vom Radverkehr.
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Der Radweg zwischen Moselweiß und Lay wird gerade neu gestaltet, doch auch moselabwärts gibt es Bestrebungen: So wünscht sich die Gemeinde Dieblich ebenfalls Anschluss, nicht nur an Lay, sondern auch in Richtung Niederfell. Trotz vieler Bemühungen tut sich hier wenig – in Dieblich fühlt man sich abgehangen vom Radnetzwerk entlang der B49.