Lange hat man gezittert, ob die Koblenzer Seilbahn der Unesco ein zu großer Dorn im Auge ist. Doch offenbar steht die Seilbahn dem Welterbestatus des Oberen Mittelrheins nicht im Weg. In Koblenz rechnet man fest damit, dass sich an dieser Auffassung aus einer Beschlussvorlage bei der mehrtägigen Sitzung des Unesco-Komitees in Paris nichts mehr ändern wird. Für die Seilbahn heißt das aller Voraussicht nach: Die Umgestaltung der Berg- und Talstation und damit der dauerhafte Betrieb der Seilbahn werden konkret. Aber wann könnte der Umbau im besten Fall starten? Und wie sollen die Stationen aussehen?

Koblenz’ Oberbürgermeister David Langner (SPD) frohlockt im Gespräch mit unserer Zeitung, er ist sich sicher: „Das Bangen ist jetzt vorbei. Es ist einfach gut, dass das Welterbe und die Seilbahn zusammen existieren können.“ Doch er weiß auch um die vielen aufwendigen Planungsschritte, die noch gegangen werden müssen, bevor die Seilbahn dauerhaft bleiben kann. „Für den Umbau der Berg- und Talstation wird es eine Baugenehmigung geben müssen. Für uns geht es darum, diese zu erteilen“, so der OB.

Eugen Nigsch, Geschäftsführer der Skyglide Event Deutschland GmbH, die die Koblenzer Seilbahn betreibt, bremst mögliche Erwartungen daran, dass es nach den positiven Signalen der Unesco mit der Umgestaltung ganz schnell gehen könnte. „Wir müssen davon ausgehen, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis wir mit dem Umbau starten können“, sagt Nigsch unserer Zeitung. Intern rechne man frühestens mit einem Baubeginn im Winterhalbjahr 2027/2028. Die Seilbahn wäre in dieser Zeit natürlich für Besucher gesperrt.

Anforderungen an langfristigen Betrieb sind anders

Was Nigsch mit Blick in die Zukunft wichtig ist zu betonen: Der Umbau und der langfristige Betrieb der Seilbahn sind eng miteinander verbunden. „Die Umgestaltung ist die Voraussetzung dafür, dass wir dauerhaft bleiben können.“ Als man die Seilbahn in Koblenz gebaut habe, sei man davon ausgegangen, sie nur für drei Jahre zu betreiben. Entsprechend wurde sie nicht so ausgestattet, wie eine Seilbahn, von der man weiß, dass sie 50 Jahre oder länger fährt. „So wie die Seilbahn gebaut wurde, war sie absolut in Ordnung. Nur, wenn man weiß, dass sie lange bleibt, dann baut man sie von Grund auf anders“, erklärt Nigsch. Vor allem die Wartung würde durch den Umbau immens erleichtert.

i Die neue Talstation wäre schmaler und höher als die jetzige Station. Snøhetta

Ziemlich sicher ist schon jetzt, wie die neuen Stationen der Seilbahn aussehen sollen. Im Herbst vergangenen Jahres setzte sich ein Entwurf des Planungsbüros Snøhetta bei einem Architektenwettbewerb durch, den die Seilbahn ausgeschrieben hatte. Bei dem Entwurf steht im Mittelpunkt, dass sich die beiden neuen Stationen in die jeweilige landschaftliche Umgebung – oben die Festung und das Plateau, unten die Rheinpromenade mit großen Platanen – einfügen.

Die Unesco hatte vor allem bei der Talstation immer wieder kritisiert, dass sie die Sichtachse zur Basilika St. Kastor beeinträchtigt. „Der Entwurf ist noch keine fertige Planung“, merkt Nigsch an, sagt aber auch: „Vom Erscheinungsbild her sollen die Stationen so umgesetzt werden, wie es bekannt ist. An der Hülle wird sich kaum mehr etwas ändern.“

i So soll die neu gestaltete Bergstation nach dem Entwurf des Planungsbüros Snøhetta aussehen. Snøhetta

Sobald die Unesco indirekt grünes Licht für den Umbau gibt, indem sie endgültig die Welterbeverträglichkeit der Seilbahn absegnet, will man laut Nigsch mit der Detailplanung beginnen. Für den Koblenzer OB Langner ist die Aussicht auf einen dauerhaften Verbleib der Seilbahn ein Meilenstein. „Das ist ein Riesenerfolg und für die Stadt wahnsinnig wichtig. Die Seilbahn ist ja mittlerweile das moderne Wahrzeichen von Koblenz.“ Und ein Wahrzeichen, das noch lange über den Rhein gondeln soll.