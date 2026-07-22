Verwirrung im Verkehr 
Wann ist wieder freie Fahrt auf der B49 bei Brodenbach?
Zwischen Alken und Brodenbach, hier im Bereich der Moselbrücke nach Löf, laufen derzeit Bauarbeiten. Vor ein paar Wochen sah es
Zwischen Alken und Brodenbach, hier im Bereich der Moselbrücke nach Löf, laufen derzeit Bauarbeiten. Vor ein paar Wochen sah es hier noch recht unfertig aus, wie auf dem Bild zu sehen ist. Inzwischen sind die Arbeiten weiter vorangeschritten.
Ingo Beller

Verwirrung in Brodenbach: Die B49 war einige Wochen vollgesperrt, jetzt sieht sie fertig aus. Warum ist sie aber noch nicht befahrbar? Und wann ist es endlich so weit, dass Autos wieder darüber rollen dürfen? 

Lesezeit 1 Minute
Die B49 zwischen Alken und Brodenbach sieht nach einer wochenlangen Baustelle wieder aus, als könne sie befahren werden. Die Anwohner sind verwirrt – und verärgert. Weiterhin müssen sie Umwege nehmen, um nach Hause zu kommen. Nicht nur für sie sei es umständlich, auch für Touristen und Betriebe, die an der Mosel ansässig sind, wie uns ein Leser kürzlich schilderte.
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