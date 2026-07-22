Verwirrung in Brodenbach: Die B49 war einige Wochen vollgesperrt, jetzt sieht sie fertig aus. Warum ist sie aber noch nicht befahrbar? Und wann ist es endlich so weit, dass Autos wieder darüber rollen dürfen?
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Die B49 zwischen Alken und Brodenbach sieht nach einer wochenlangen Baustelle wieder aus, als könne sie befahren werden. Die Anwohner sind verwirrt – und verärgert. Weiterhin müssen sie Umwege nehmen, um nach Hause zu kommen. Nicht nur für sie sei es umständlich, auch für Touristen und Betriebe, die an der Mosel ansässig sind, wie uns ein Leser kürzlich schilderte.