Tayhus-Immobilien in Koblenz Wann geht es mit geplantem Hotel am Görresplatz voran? Katrin Steinert 22.01.2026, 10:00 Uhr

i Hier am Koblenzer Görresplatz an der Ecke von Gericht- und Poststraße steht seit Jahren ein Gebäude leer, in dem der Großgastronom Kenan Tayhus ein Hotel plant. Katrin Steinert

Eigentlich sollte das Einstein-Hotel von Kenan Tayhus, das er am Koblenzer Görresplatz plant, bereits in diesem Frühjahr eröffnen. Doch am leer stehenden Gebäude, in dem es früher das Enchilada gab, tut sich seit Jahren nichts. Woran liegt das?

Seit gut zweieinhalb Jahren steht das Gebäude am Koblenzer Görresplatz, in dem einst im Erdgeschoss das Enchilada beheimatet war, leer. Und während gegenüber das Kaito Ramen für Liebhaber japanischer Nudelsuppe eröffnete, tut sich in dieser Immobilie weiterhin nichts.







Artikel teilen

Artikel teilen