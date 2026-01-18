SGD Nord muss es erlauben Wann geht es mit Flussbestattungen in Koblenz los? Matthias Kolk 18.01.2026, 12:34 Uhr

i Eine Urne wird zur Seebestattung ins Wasser gelassen. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Die Asche eines Verstorbenen in Rhein oder Mosel: Auch in Koblenz ist das seit dem neuen Bestattungsgesetz theoretisch möglich, praktisch aber noch nicht passiert. Das könnte sich aber bald ändern, sagt die für die Genehmigungen zuständige Behörde.

Die Abschiedszeremonie auf einem Schiff, die Asche im Rhein: Flussbestattungen sind in der Theorie auch in Koblenz schon seit einigen Monaten möglich. In der Praxis wurde hier bislang aber noch keine wasserlösliche Urne in Rhein oder Mosel beigesetzt.







