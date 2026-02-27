Sanierung in den letzten Zügen
Wann enden die Bauarbeiten am Max-von-Laue in Koblenz?
Die Fassadensanierung in Richtung Schulhof des Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasiums dauert weiter an, ist aber mittlerweile weit fortgeschritten.
Mirco Klein

Seit Jahren wird im laufenden Schulbetrieb am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz saniert, und eigentlich sollten diese Arbeiten mit dem Jahr 2025 enden. Doch es kam anders. Wann die Stadt nun mit einer Fertigstellung rechnet.

Eigentlich sollten die drei Sanierungsprojekte am Max-von-Laue-Gymnasium bis zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen sein. Doch noch immer sind Teile des Gebäudes eingerüstet. Mittlerweile befinden sich die Arbeiten aber auf der Zielgeraden, heißt es aus dem Baudezernat auf Anfrage unserer Zeitung.

