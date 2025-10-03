A61, A48, die stark befahrene Pendlerstrecke Aachener Straße: Im Koblenzer Stadtteil Rübenach kennen sie sich mit Lärm aus. Umso sehnlicher wünschen sich die Einwohner eine Lärmschutzwand. Dem Vorhaben ist der Stadtrat jetzt erneut nähergekommen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie ist ein seit Jahrzehnten gehegter Wunsch vieler Rübenacher: eine Lärmschutzwand entlang der A48, damit der Geräuschpegel in dem Koblenzer Stadtteil zumindest etwas gesenkt wird. Wenn alles glattgeht, könnte dieser Wunsch in einigen Jahren endlich Wirklichkeit werden.