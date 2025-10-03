5 Millionen Euro Baukosten Wann bekommt Rübenach endlich seine Lärmschutzwand? Peter Karges 03.10.2025, 09:57 Uhr

i Knapp 60.000 Fahrzeuge fahren täglich auf der A48 in Höhe des Koblenzer Stadtteils Rübenach. Im Ort wünschen sie sich deshalb schon seit Jahrzehnten eine Lärmschutzwand. Peter Karges

A61, A48, die stark befahrene Pendlerstrecke Aachener Straße: Im Koblenzer Stadtteil Rübenach kennen sie sich mit Lärm aus. Umso sehnlicher wünschen sich die Einwohner eine Lärmschutzwand. Dem Vorhaben ist der Stadtrat jetzt erneut nähergekommen.

Sie ist ein seit Jahrzehnten gehegter Wunsch vieler Rübenacher: eine Lärmschutzwand entlang der A48, damit der Geräuschpegel in dem Koblenzer Stadtteil zumindest etwas gesenkt wird. Wenn alles glattgeht, könnte dieser Wunsch in einigen Jahren endlich Wirklichkeit werden.







