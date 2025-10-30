Auf ein großes Wandbild der Koblenzer Künstlerin Lotte Meurer wurde eine Polizei-Beleidigung geschmiert. Die Stadtführer Manfred Gniffke und Christian Ferber setzen sich dafür ein, dass das Bild wieder restauriert wird – und suchen Unterstützer.
Lesezeit 2 Minuten
Wer in der Koblenzer Altstadt vom Münzplatz durch einen Hausdurchgang in den Gebrüder-Dommermuth-Weg – eine Gasse, die die Münzstraße mit der Gemüsegasse verbindet – einbiegt, der sieht zu seiner Rechten und Linken das jeweils rund vier mal zehn Meter große Wandbild „Licht des Südens“.