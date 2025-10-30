Vandalismus in der Altstadt Wandgemälde von Lotte Meurer in Koblenz beschmiert Peter Karges 30.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Wandbild "Licht des Südens" von Lotte Meurer haben Unbekannte beschmiert. Die Stadtführer Manfred Gniffke und Christian Ferber bitten nun um Hilfe bei der Restaurierung. Ersetzt man die Zahlen durch Buchstaben im Alphabet, werden sie zu einer Beleidigung der Polizei. Peter Karges. Peter karges

Auf ein großes Wandbild der Koblenzer Künstlerin Lotte Meurer wurde eine Polizei-Beleidigung geschmiert. Die Stadtführer Manfred Gniffke und Christian Ferber setzen sich dafür ein, dass das Bild wieder restauriert wird – und suchen Unterstützer.

Wer in der Koblenzer Altstadt vom Münzplatz durch einen Hausdurchgang in den Gebrüder-Dommermuth-Weg – eine Gasse, die die Münzstraße mit der Gemüsegasse verbindet – einbiegt, der sieht zu seiner Rechten und Linken das jeweils rund vier mal zehn Meter große Wandbild „Licht des Südens“.







