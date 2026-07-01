Gewerbepark Mülheim-Kärlich Wanderbaustelle kommt in die Industriestraße Wolfgang Lucke 01.07.2026, 15:50 Uhr

i Die Industriestraße soll aufwendig saniert werden. Ingo Beller

Bald geht es los: Die Industriestraße soll saniert werden. Los geht es im Frühjahr 2027. Schon im Herbst kommt allerdings eine Wanderbaustelle in den Gewerbepark.

Im Herbst wird es eng in der Industriestraße. Der Stadtrat von Mülheim-Kärlich hat in seiner jüngsten Sitzung den aktuellen Planungsfortschritt im Abschnitt zwischen Florinstraße und Jungenstraße zur Kenntnis genommen und der Realisierung zugestimmt. So soll ab etwa Oktober vorbereitend die notwendige Wasserversorgung hergestellt werden, dazu wird eine Wanderbaustelle mit jeweils halbseitiger Sperrung eingerichtet.







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