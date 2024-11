„Walk for Freedom“ in Koblenz: Schweigemarsch gegen die Zwangsprostitution

Weltweit gehen am Samstag, 19. Oktober, Menschen gegen Menschenhandel auf die Straßen. In Koblenz organisiert der Neuwieder Verein Projekt Schattentöchter den Walk for Freedom. Das Thema Zwangsprostitution spielt dabei auch eine wichtige Rolle.