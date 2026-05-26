Koblenzer Experte berichtet Waldkitas: Warum sie für Kinder enorm wichtig sind Doris Schneider 26.05.2026, 08:00 Uhr

i Draußen spielen, essen, ausruhen: Das Foto zeigt einen Tag in einer Waldkita in Wiesbaden. Wie wichtig Waldkitas sind, berichtet der Pädagoge Andy Schieler. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Zu Standort und möglichem Träger der geplanten Koblenzer Waldkita möchte Andy Schieler gar nichts sagen. Wohl aber zur Bedeutung von Waldkitas insgesamt: „Die Kindheit findet fast nur noch drinnen statt“, sagt der Wissenschaftler. Und das hat Folgen.

Der Verkehr rund um den geplanten Standort der Waldkita auf der Karthause, eventuelle Parkplatzprobleme, ein möglicher Träger, dem kürzlich die Trägerschaft einer anderen Kita in Süddeutschland entzogen wurde – viel wird diskutiert um die Koblenzer Waldkita, die nicht wie geplant am 1.







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