Koblenzer Experte berichtet
Waldkitas: Warum sie für Kinder enorm wichtig sind
Draußen spielen, essen, ausruhen: Das Foto zeigt einen Tag in einer Waldkita in Wiesbaden. Wie wichtig Waldkitas sind, berichtet
Draußen spielen, essen, ausruhen: Das Foto zeigt einen Tag in einer Waldkita in Wiesbaden. Wie wichtig Waldkitas sind, berichtet der Pädagoge Andy Schieler.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Zu Standort und möglichem Träger der geplanten Koblenzer Waldkita möchte Andy Schieler gar nichts sagen. Wohl aber zur Bedeutung von Waldkitas insgesamt: „Die Kindheit findet fast nur noch drinnen statt“, sagt der Wissenschaftler. Und das hat Folgen.

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Der Verkehr rund um den geplanten Standort der Waldkita auf der Karthause, eventuelle Parkplatzprobleme, ein möglicher Träger, dem kürzlich die Trägerschaft einer anderen Kita in Süddeutschland entzogen wurde – viel wird diskutiert um die Koblenzer Waldkita, die nicht wie geplant am 1.

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