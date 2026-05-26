Zu Standort und möglichem Träger der geplanten Koblenzer Waldkita möchte Andy Schieler gar nichts sagen. Wohl aber zur Bedeutung von Waldkitas insgesamt: „Die Kindheit findet fast nur noch drinnen statt“, sagt der Wissenschaftler. Und das hat Folgen.
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Der Verkehr rund um den geplanten Standort der Waldkita auf der Karthause, eventuelle Parkplatzprobleme, ein möglicher Träger, dem kürzlich die Trägerschaft einer anderen Kita in Süddeutschland entzogen wurde – viel wird diskutiert um die Koblenzer Waldkita, die nicht wie geplant am 1.