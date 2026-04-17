Stadt Koblenz äußert sich Waldkita: Treffen wegen „Abstimmungsbedarf“ abgesagt Alexander Thieme-Garmann 17.04.2026, 16:30 Uhr

i Schreiben ohne Angabe des Verfassers: dieser Zettel informierte über die kurzfristige Absage der Infotreffen zur neuen Waldkita auf der Karthause. Alexander Thieme-Garmann

Koblenz will eine neue Waldkita auf der Karthause eröffnen. Ein Infotreffen sollte Aufschlüsse über das Konzept der Kita geben. Doch die Treffen wurden kurzfristig abgesagt. Was die Stadt dazu sagt.

Zwei Infoabende zur neuen Waldkita auf der Karthause sind kurzfristig abgesagt worden. Ein am Veranstaltungsort, dem Spielhaus am Moselufer, angebrachter Zettel informierte über den Ausfall. Die Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage, es habe sich kurzfristig weiterer Abstimmungsbedarf im Rahmen des Antragsverfahrens zur Erteilung der Betriebserlaubnis für die Kita ergeben.







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