Standort bleibt umstritten
Waldkita Koblenz: Zuspruch für Trägerschaft durch Stadt
Auf der Karthause soll eine Waldkita eröffnet werden, der Bauwagen für diesen steht bereits.
Auf der Karthause soll eine Waldkita eröffnet werden, der Bauwagen für diesen steht bereits.
Ingo Beller

Der Stadtrat in Koblenz hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Stadt den Betrieb der Waldkita auf der Karthause übernimmt. Nun kommt es aus Sicht einiger Ratsmitglieder auf eine gute Kommunikation mit den Anwohnern an.

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Die Stadt Koblenz wird den Betrieb der neuen Waldkita auf der Karthause selbst in die Hand nehmen. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner Juni-Sitzung mit großer Mehrheit ausgesprochen. Ratsmitglieder sehen Vorteile in der städtischen Betriebsträgerschaft.

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