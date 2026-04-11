Das Projekt Waldkita auf der Koblenzer Karthause ist von Anfang an umstritten: Der Bauwagen steht in der Nähe eines engen Wohngebiets, und die Anwohner fürchten, dass zu viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen. Jetzt gibt es weitere Infos.
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Eine Zeit lang war es ruhiger rund um die geplante Koblenzer Waldkita. Doch jetzt kommt wieder Bewegung rein: Die potenzielle Betreiberin Asha Scherbach lädt zu zwei Info-Abenden ein. Details zum Projekt „Die bunten Vielfalter Koblenz“ gibt es am Dienstag und Mittwoch, 14.