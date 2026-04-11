Interessierte können fragen Waldkita in Koblenz: Potenzielle Betreiberin informiert Doris Schneider 11.04.2026, 11:00 Uhr

i Asha Scherbach ist die Leiterin der Senseability-Academy, die unter anderem etliche Waldkindergärten unter ihrer Leitung hat. Noah Scherbach

Das Projekt Waldkita auf der Koblenzer Karthause ist von Anfang an umstritten: Der Bauwagen steht in der Nähe eines engen Wohngebiets, und die Anwohner fürchten, dass zu viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen. Jetzt gibt es weitere Infos.

Eine Zeit lang war es ruhiger rund um die geplante Koblenzer Waldkita. Doch jetzt kommt wieder Bewegung rein: Die potenzielle Betreiberin Asha Scherbach lädt zu zwei Info-Abenden ein. Details zum Projekt „Die bunten Vielfalter Koblenz“ gibt es am Dienstag und Mittwoch, 14.







Artikel teilen

Artikel teilen