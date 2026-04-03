Belebte Dorfmitte als Ziel Waldesch: Neue Gastronomie soll Biergartencharme haben Annika Wilhelm 03.04.2026, 14:56 Uhr

i Der Dorfplatz in Waldesch soll mit einer neuen Gastronomie im Bürgerhaus belebt werden Ingo Beller

Waldesch sucht nach einem neuen Pächter für sein Restaurant im Bürgerhaus. Die Ortsgemeinde wünscht sich nicht nur ein reines Restaurant, sondern auch Thekenbetrieb und Belebung des Dorfplatzes – auch die Außenterrasse spielt eine Rolle.

Biergartencharme mitten in Waldesch? Das gibt’s noch nicht. Genau aus dem Grund sucht die Ortsgemeinde jetzt genau danach: Der neue Pächter, der die ehemalige Pizzeria auf dem Dorfplatz übernehmen möchte, sollte offen für Geselligkeit sein. „Wir sind offen für alles“, sagt Ortsbürgermeister Mario Specht, „freuen uns aber über kreative Ideen der Bewerber, die neue Wege gehen möchten“.







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