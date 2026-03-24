Raus aus dem Dornröschenschlaf: Statt von Pflanzen verwuchert soll das Gelände in Waldesch, das bis vor Kurzem noch ein Lost Place war, bald in neuem Glanz strahlen. Das hat die Ortsgemeinde damit vor.
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Eine leere Salatschüssel steht auf einer Ablage in einem Wohnwagen. Viele Getränke, Besteck, Teller und mehr stehen noch so da, als hätte sie jemand am Abend zuvor zurückgelassen. So sah es vor einigen Wochen noch auf einem Grundstück in Waldesch aus, gleich neben der Grillhütte.