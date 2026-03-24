Zertrümmerte Wohnwagen und Co. Waldesch hat für seinen Lost Place große Pläne Annika Wilhelm 24.03.2026, 10:10 Uhr

i Ortsbürgermeister Mario Specht und seine Erste Beigeordnete Christiane Kunert stehen auf einem verwucherten Gelände in Waldesch: Mit dem Lost Place haben sie einiges vor. Neben der Grillhütte in Waldesch gibt es ein Grundstück, das bis vor Kurzem in Privatbesitz war. Nun hat es die Ortsgemeinde gekauft und räumt den Lost Place, um etwas neues daraus zu machen. Annika Wilhelm

Raus aus dem Dornröschenschlaf: Statt von Pflanzen verwuchert soll das Gelände in Waldesch, das bis vor Kurzem noch ein Lost Place war, bald in neuem Glanz strahlen. Das hat die Ortsgemeinde damit vor.

Eine leere Salatschüssel steht auf einer Ablage in einem Wohnwagen. Viele Getränke, Besteck, Teller und mehr stehen noch so da, als hätte sie jemand am Abend zuvor zurückgelassen. So sah es vor einigen Wochen noch auf einem Grundstück in Waldesch aus, gleich neben der Grillhütte.







Artikel teilen

Artikel teilen