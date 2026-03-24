Landtagswahl 2026
Wahlkreis 10: Ähnliche Trends wie im Land
Am Sonntag wurde in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Ähnliche Tendenzen wie im Land gibt es auch im Wahlkreis 10 Weißen
Am Sonntag wurde in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Ähnliche Tendenzen wie im Land gibt es auch im Wahlkreis 10 Weißenthurm/Bendorf.
Mirco Klein

Die CDU ist stärkste Kraft, die bisherigen Regierungsparteien verlieren: Diese Analyse gilt für das Land, aber auch für den Wahlkreis 10. Ein Blick auf die Zahlen aus den VGs Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und der Stadt Bendorf.

Lesezeit 3 Minuten
Rheinland-Pfalz hat den neuen Landtag gewählt. Dabei lässt sich grob für den Wahlkreis 10 (Verbandsgemeinden Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und die Stadt Bendorf) attestieren: Die Region folgt dem Trend des Landesergebnisses. Auch hier ist die CDU stärkste Kraft, die SPD muss große Verluste hinnehmen, die Verluste der Grünen sind eher mäßig, FDP und Freie Wähler schafften es auch hier nicht, an die Fünfprozenthürde heranzukommen – und ...

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWK 10 – Bendorf/Weißenthurm

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren