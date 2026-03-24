Die CDU ist stärkste Kraft, die bisherigen Regierungsparteien verlieren: Diese Analyse gilt für das Land, aber auch für den Wahlkreis 10. Ein Blick auf die Zahlen aus den VGs Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und der Stadt Bendorf.
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Rheinland-Pfalz hat den neuen Landtag gewählt. Dabei lässt sich grob für den Wahlkreis 10 (Verbandsgemeinden Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und die Stadt Bendorf) attestieren: Die Region folgt dem Trend des Landesergebnisses. Auch hier ist die CDU stärkste Kraft, die SPD muss große Verluste hinnehmen, die Verluste der Grünen sind eher mäßig, FDP und Freie Wähler schafften es auch hier nicht, an die Fünfprozenthürde heranzukommen – und ...