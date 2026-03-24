Landtagswahl 2026 Wahlkreis 10: Ähnliche Trends wie im Land Eva Hornauer 24.03.2026, 13:34 Uhr

i Am Sonntag wurde in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Ähnliche Tendenzen wie im Land gibt es auch im Wahlkreis 10 Weißenthurm/Bendorf. Mirco Klein

Die CDU ist stärkste Kraft, die bisherigen Regierungsparteien verlieren: Diese Analyse gilt für das Land, aber auch für den Wahlkreis 10. Ein Blick auf die Zahlen aus den VGs Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und der Stadt Bendorf.

Rheinland-Pfalz hat den neuen Landtag gewählt. Dabei lässt sich grob für den Wahlkreis 10 (Verbandsgemeinden Weißenthurm, Vallendar, Höhr-Grenzhausen und die Stadt Bendorf) attestieren: Die Region folgt dem Trend des Landesergebnisses. Auch hier ist die CDU stärkste Kraft, die SPD muss große Verluste hinnehmen, die Verluste der Grünen sind eher mäßig, FDP und Freie Wähler schafften es auch hier nicht, an die Fünfprozenthürde heranzukommen – und ...







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