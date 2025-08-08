Der Wahlausschuss hat getagt: Alle vier Bewerber, die für das Amt des Koblenzer Oberbürgermeisters kandidieren, sind zugelassen. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 21. September – und falls eine Stichwahl nötig wird, am 5. Oktober.

Nun können die Druckmaschinen angestellt und die Wahlzettel hergestellt werden: Der Wahlausschuss in Koblenz hat entschieden, dass alles vier Kandidaten zur Wahl des Oberbürgermeisters antreten dürfen.

Für die Wahl am 21. September stehen also die Namen von Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD), David Dasbach (Die Partei) und Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt aber parteilos an) auf dem Wahlzettel. Die Reihenfolge richtet sich übrigens bei den Parteivorschlägen nach der Größe der Fraktion und bei den Einzelbewerbern nach dem Alphabet, berichtet Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak. Deshalb steht Langners Name ganz unten auf der Liste.

Die Wahl selbst beginnt übrigens sozusagen in ein paar Tagen: Schon am Montag, 18. August, eröffnet das Briefwahlbüro im fünften Stock der Stadtbibliothek im Kulturbau am Zentralplatz. Ein paar Tage vorher sollen die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden.