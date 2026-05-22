Koblenzer Max-von-Laue Wäre die Zimmermannsche ein Alternativstandort? Jan Lindner 22.05.2026, 16:00 Uhr

i In der Koblenzer Goldgrube soll auf dieser Fläche der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium entstehen. Matthias Kolk

Ende Mai entscheidet der Koblenzer Stadtrat darüber, ob das Max-von-Laue-Gymnasium für einige Jahre in einen Interimsbau in der Goldgrube umzieht. Die Pläne sorgen weiter für Unmut. Wäre die ehemalige Zimmermannsche Wirtschaftsschule eine Option?

Die Gegenwehr im Koblenzer Stadtteil Goldgrube ebbt zumindest bei einigen Bürgern nicht ab. Sie sind nach wie vor dagegen, dass hier neben der Pestalozzi-Grundschule ein 21,5 Millionen Euro teurer Interimsbau entstehen soll. Dorthin sollen 660 der insgesamt 760 Schüler des Max-von-Laue-Gymnasiums für einige Jahre umziehen.







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