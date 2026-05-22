Koblenzer Max-von-Laue
Wäre die Zimmermannsche ein Alternativstandort?
In der Koblenzer Goldgrube soll auf dieser Fläche der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium entstehen.
In der Koblenzer Goldgrube soll auf dieser Fläche der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium entstehen.
Matthias Kolk

Ende Mai entscheidet der Koblenzer Stadtrat darüber, ob das Max-von-Laue-Gymnasium für einige Jahre in einen Interimsbau in der Goldgrube umzieht. Die Pläne sorgen weiter für Unmut. Wäre die ehemalige Zimmermannsche Wirtschaftsschule eine Option?

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Die Gegenwehr im Koblenzer Stadtteil Goldgrube ebbt zumindest bei einigen Bürgern nicht ab. Sie sind nach wie vor dagegen, dass hier neben der Pestalozzi-Grundschule ein 21,5 Millionen Euro teurer Interimsbau entstehen soll. Dorthin sollen 660 der insgesamt 760 Schüler des Max-von-Laue-Gymnasiums für einige Jahre umziehen.

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