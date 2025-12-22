GKM-Krankenhäuser in Koblenz Vorlage für Ein-Standort-Lösung passiert erstes Gremium Matthias Kolk

Peter Meuer 22.12.2025, 15:00 Uhr

i In Moselweiß, quasi direkt neben dem jetzigen Standort des Kemperhofs, sollen die beiden Koblenzer GKM-Krankenhäuser zusammengelegt werden. Mirco Klein

Für den Krankenhausneubau des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Moselweiß will die Stadt Koblenz schnell Baurecht schaffen, planen, genehmigen und bauen. Jetzt wandert ein wichtiger Beschluss dazu durch die städtischen Gremien.

Wenn der Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), Christian Straub, persönlich in einer Ausschusssitzung auftaucht, liegt es nahe, dass es um etwas sehr Wichtiges geht. Die geplante Ein-Standort-Lösung ist das allemal. Die Stadt Koblenz will für die Zusammenlegung des Kemperhofs und des Evangelischen Stifts schnell Baurecht schaffen.







Artikel teilen

Artikel teilen