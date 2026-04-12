Gewerbepark Mülheim-Kärlich Vorerst kein Blitzer in der Industriestraße Peter Meuer 12.04.2026, 16:45 Uhr

i In der Industriestraße in Mülheim-Kärlich gilt seit einigen Wochen Tempo 30. Ingo Beller

Ursprünglich war es anders angekündigt. Doch vorerst hat die Verbandsgemeinde Weißenthurm auf Geschwindigkeitskontrollen im Gewerbepark verzichtet. Seit Ende Januar gilt dort in der Industriestraße Tempo 30.

Bisher waren wohl doch keine größeren Kontrollen notwendig: Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm auf Nachfrage mitteilte, seien seit Ende Januar in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich keine Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden. Ende Januar – daher ist der Zeitpunkt relevant – wurde in der Hauptverkehrsader des Gewerbeparks ein neues Tempolimit umgesetzt.







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