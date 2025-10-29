Kreis MYK zeichnet aus Vorbildlicher Einsatz für Blumen und Bienen Alexander Thieme-Garmann 29.10.2025, 14:00 Uhr

i Landrat Marko Boo (links), Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, überreichte sechs Initiativen und Vereinen aus dem Kreis MYK den Umweltpreis der Stiftung Natur und Umwelt. Alexander Thieme-Garmann

Sie setzen sich in ihren Heimatgemeinden für dem Umweltschutz ein und das zum Teil bereits seit Jahrzehnten. Die Stiftung für Natur und Umwelt im Kreis MYK ehrte jetzt sechs Initiativen für ihr Engagement. Das sind die Preisträger.

Der diesjährige Umweltpreis der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz ging an sechs Initiativen und Vereine. Mit dem Überreichen der Urkunde würdigte die Stiftung deren Engagement, etwa zum Schutz des Weinbergs, der Wildbiene oder der Wacholderheide.







