Sie setzen sich in ihren Heimatgemeinden für dem Umweltschutz ein und das zum Teil bereits seit Jahrzehnten. Die Stiftung für Natur und Umwelt im Kreis MYK ehrte jetzt sechs Initiativen für ihr Engagement. Das sind die Preisträger.
Lesezeit 3 Minuten
Der diesjährige Umweltpreis der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz ging an sechs Initiativen und Vereine. Mit dem Überreichen der Urkunde würdigte die Stiftung deren Engagement, etwa zum Schutz des Weinbergs, der Wildbiene oder der Wacholderheide.