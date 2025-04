Vorbereitungen für den Flohmarkt am Eck laufen

Ein Puzzlespiel für wenige Euro, ein wertvoller antiker Schrank und ein paar Schüsseln im Oma-Stil: Auf Flohmärkten findet eigentlich jeder etwas. Und wenn das Ambiente dann noch so schön ist wie am Deutschen Eck in Koblenz, ist es noch besser.

Die Bedingungen könnten kaum besser sein: Das Wetter ist gut gemeldet, Koblenz vermutlich ohnehin wegen des parallel stattfindenden Frühlingsfestes auf den Plätzen und in der Innenstadt voll: Sicher werden wieder Tausende Besucher den Flohmarkt hinter dem Deutschen Eck und entlang des Rheins besuchen.

Von 8 bis 17 Uhr ist er für Schnäppchenjäger geöffnet, die sich an rund 500 Ständen umschauen können. Nach einem Tag sind die 400 regulären Stände ausgebucht gewesen, sagt Jan Moryson von der Koblenz-Touristik. Zusätzlich gibt es seit 2024 den „Flöhchenmarkt“ in der Nähe des Wasserspielplatzes: Hier können 100 Kinder unter 14 Jahren ihre Sachen verkaufen. Auch diese Stände waren schnell ausgebucht.

i Das Bild zeigt den Flohmarkt 2024. Koblenz-Touristik/Laura Pinkau. Laura Pinkau

Der Flohmarkt ist immer enorm beliebt, warum werden nicht mehr Termine im Jahr angeboten? „Das ist in der Marktsatzung geregelt“, sagt Jan Moryson. Und auch die Fläche ist begrenzt: Die Wege an der Mosel sind zu schmal, die Parkplätze dort werden unter anderem für die Busse und den touristischen Verkehr benötigt. Und am Rhein wird das Gelände Richtung Süden abschüssiger, da kann man nicht mehr gut Stände aufbauen.

Ein wenig verändert wurde die Anordnung der Stände am Rhein: Sie sind vom Geländer etwas weggenommen worden, damit Passanten und Touristen dort eine Möglichkeit haben, am Flohmarkt vorbeizugehen. „Das hat sich ein bisschen zu sehr geknubbelt da“, sagt Moryson. 40 zusätzliche Plätze konnten durch kleine Verschiebungen geschaffen werden – aber gerade „frisst“ die Baustelle am Ludwig Museum exakt 40 Plätze, sodass es bei den insgesamt 500 geblieben ist.

Vom Rhein aus wird man Heißluftballone sehen

Da am Wochenende Heißluftballone gegen 7.30 Uhr und 17 Uhr von der Festung aus starten, ergeben sich sicher auf dem Flohmarkt zusätzlich schöne Bilder, sagt Moryson. Und er bittet die Verkäufer, die Zufahrtsbeschränkungen zu beachten. „Da liegen manchmal morgens um 5 oder nach dem langen Tag die Nerven ein bisschen blank.“

Wer keinen Zuschlag für den Frühlingsflohmarkt bekommen hat, kann ab 2. August, 12 Uhr, einen Standplatz für den Flohmarkt am Samstag, 13. September, buchen.